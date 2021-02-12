В Житомирской области ночью горел локомотив пассажирского поезда "Львов - Бахмут"

В 5 утра движение по железнодорожному пути восстановлено.

В Житомирской области ночью горел локомотив пассажирского поезда "Львов - Бахмут"
Фото: dsns.gov.ua

Ночью 12 февраля в Житомирской области, вблизи с. Красноселка Коростенского района, в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов - Бахмут произошел пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На место происшествия были направлены специалисты 37-го Государственного пожарно-спасательного поста и 8-й Государственной пожарно-спасательной части, а также пожарный поезд Коростенского отделения дороги регионального филиала «Юго-Западной железной дороги». По прибытию к месту вызова установлено, что площадь пожара составляет 20 кв. м дизельной установки тепловоза", - говорится в сообщении.

В 2:57 пожар был локализован, в 3:58 - ликвидирован. На тушение привлекалось две единицы техники и 9 человек личного состава.

В 05:00 движение по железнодорожному пути восстановлено. Травмированных и погибших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 2 января на железнодорожной станции города Радивилов в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев - Ивано-Франковск - Рахов.

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