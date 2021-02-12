В американском Техасе на скользкой дороге столкнулись 133 автомобиля

По последним данным, погибли девять человек, пострадали около 60.

В американском штате Техас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 133 автомобилей. По последним данным, погибли 9 человек, пострадали около 60.

Об этом сообщает CNN.

По словам медиков, несколько человек были доставлены в больницу в критическом состоянии, остальные получили серьезные ранения, степень тяжести которых еще устанавливается.

По данным полиции, причиной ДТП стал гололед на дороге. Эта авария стала самой масштабной в Техасе, но не единственной. Известно, что один человек погиб в аварии с 18 авто около полуночи. В городе Даллас всего аварии забрали жизни трех человек.

По информациию полиции, за ночь в Далласе было зафиксировано около 300 ДТП.

Напомним, 10 февраля в Винницкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, четырех грузовиков и двух легковушек.