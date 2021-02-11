В Киеве на Куреневке ограничено дорожное движение из-за прорыва канализационного коллектора

Сейчас авария локализована.

В Киеве на Куреневке ограничено дорожное движение из-за прорыва канализационного коллектора
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве на углу улиц Петропавловской и Захаровской (Подольский район, массив Куреневка) прорвало канализационный коллектор, из-за чего на проезжей части дороги провалился асфальт.

Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на "Киевводоканал".

"На углу улиц Петропавловской и Захаровской произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. Состоялся излив стоков, и на проезжей части образовался провал размером 6х3 м", - говорится в сообщении.

Сейчас авария локализована. Проводятся работы по установлению перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено.

Этот железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра. В ЗАО «АК «Киевводоканал» заверили, что водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.

Напомним, в июне 2019 года в центре Киева два автомобиля провалились под асфальт. Случайными участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen. Водитель последнего сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

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