В Киеве на Петропавловской улице провалился асфальт, движение ограничено

На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом.

В Киеве на улице Петропавловской на дороге провалился асфальт. Из-за этого движение автомобилей временно ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, опубликовавшая фото с места происшествия.

Как отмечает " Киев оперативный", сейчас улица полностью перекрыта.

"Вниманию водителей. Улица Петропавловская полностью перекрыта из-за провала на дороге. На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом", - говорится в сообщении.