2021-02-11
В Киеве на Петропавловской улице провалился асфальт, движение ограничено
На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом.
В Киеве на улице Петропавловской на дороге провалился асфальт. Из-за этого движение автомобилей временно ограничено.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, опубликовавшая фото с места происшествия.
Как отмечает "Киев оперативный", сейчас улица полностью перекрыта.
"Вниманию водителей. Улица Петропавловская полностью перекрыта из-за провала на дороге. На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом", - говорится в сообщении.
Напомним, летом прошлого года в Киеве провалился асфальт возле Верховной Рады.