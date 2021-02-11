Renault Duster с ГБО будут продавать в Украине

Популярный бюджетный кроссовер Renault Duster в Украине в качестве опции получил заводское ГБО. Стоит такой автомобиль в комплектации Life от 486 500 гривен.

Газоболонным оборудованием BRC может быть оборудован Renault Duster с 1.6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. Мотор работает вместе с 5-ступенчатой или 6-ступенчатой механической коробкой передач (в зависимости от привода – переднего или полного).

Renault предоставит все необходимые документы для регистрации такого кроссовера в сервисном центре МВД .

Главное преимущество Renault Duster с ГБО – возможность экономить на топливе, цена которого в нашей стране постоянно увеличивается. Поэтому ранее газоболонное оборудование в 2020 году получили Renault Logan и Sandero.

Duster с ГБО в комплектации Life и с передним приводом стоит от 486 500 гривен, с полным приводом – от 561 300 гривен. В топовой комплектации с полным приводом цена составляет 627 400 гривен.

Ранее глава Renault Лука де Мео заявил, что французский автогигант в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократит свою модельную линейку.