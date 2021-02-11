Названы ошибки водителей, когда их останавливает полиция

Некоторые водители, часто сами того не понимая, совершают ошибки, когда их останавливают сотрудники полиции. В результате они не только теряют время, но и получают штраф. Сегодня мы расскажем про ошибки, которые чаще всего делают водители при общении с представителями органов правопорядка.

Некоторые водители, как только их останавливают полицейские, спешат выйти из автомобиля. И зря. В этом случае правоохранители могут подумать, что вам есть что-то скрывать и обратят пристальное внимание на то, что происходит в салоне вашей машины.

Иногда автомобилисты сразу начинают оправдываться и признаваться в том, в чем правоохранители их и не подозревают. Полицейские могут остановить вас по совершенно другой причине.

Кроме того, до сих пор некоторые украинские водители считают, что могут дать взятку полицейским. На самом деле, сейчас идет серьезная борьба со взяточниством, и водителя могут обвинить не только в нарушении ПДД, но и в попытке дать взятку.

Ещё одна ошибка - соглашаться с нарушением правил, если не нарушал. Да, есть такая категория водителей, которым проще согласиться со штрафом, чем спорить с полицией, доказывать в суде свою правоту. Но ведь полицейские тоже могут ошибаться…

Будет также ошибкой сознаваться, что выпивал, хотя этого не было. Дело в том, что у людей алкоголь в крови может расщепляться по разному, с разным временем. Если правоохранители спросят вас, употребляли ли вы спиртные напитки, всегда отвечайте «нет».

Также не нужно угрожать полицейским, которые вас остановили. Это плохой метод общения. Полицейский, может быть, остановил вас формально, но после такого он отнесется к вам со всей принципиальностью. Кроме того, не надо козырять своим знанием законов, да и не нужно шутить с полицейскими.

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