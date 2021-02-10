Кроссовер Citroen стоимостью $8000 - фото

В Интернете разместили шпионские фотографии нового компактного кроссовера Citroen, который будет относиться к бюджетным моделям. Его можно будет купить всего за 8 000 долларов.

Кроссовер Citroen стоимостью $8000 - фото

Какое название получит эта новинка – пока ещё не известно. Мы знаем, что её кодовое заводское название - C21.

Бюджетный французский кроссовер разрабатывается в Индии на платформе Common Modular Platform (кстати, на этой платформе уже построены такие модели, как, например, Citroen C4, Peugeot 2008 и Opel Mokka). То есть он предназначен для развивающихся стран, в первую очередь для стран Азии. Станет ли он глобальной моделью – пока сказать трудно. По слухам, его якобы планируют продавать и в Южной Америке.

Кроссовер Citroen стоимостью $8000 - фото

В линейку двигателей войдут два силовых агрегата. Это 1,2-литровая бензиновая «тройка» и её турбированная версия. Привод – только передний.

Продажи кроссовера C21 в Индии начнутся, как ожидается, осенью 2021 года или в первой половине 2022 года. Он будет стоить примерно от 8 000 долларов.

Кроссовер Citroen стоимостью $8000 - фото

Ранее эксперты назвали три б/у кроссовера среднего ценового сегмента с самым лучшим салоном.


Максимов Віталій, Тудей

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