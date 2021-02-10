В Украине хотят отменить водителям “письма счастья“

В Украине могут отменить «письма счастья» нарушителям ПДД, если они в установленный законом срок уплатят штраф. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

В Украине хотят отменить водителям “письма счастья“

Если народные депутаты утвердят этот проект закона, то «письма счастья» будут получать только те водители, которые не оплатят штраф в течение 15 дней.

Предполагается, что это позволит значительно сократить расходы из государственной казны Украины.

Законопроект разработан в МВД. Вначале его отправят на рассмотрение в профильные комитеты Верховной рады. Если в комитетах законопроект одобрят, то тогда его вынесут на обсуждение народных депутатов.

Какова вероятность, что нардепы утвердят этот проект закона? Пока точно сказать невозможно, так как его текста ещё нет на сайте парламента (вначале его рассмотрит руководство ВР). Судя по всему, этот законопроект может быть утвержден.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить в нашей стране штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что так снизиться количество ДТП со смертельным исходом.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове водителям продавали поддельные медсправкиВ Харькове водителям продавали поддельные медсправки
Госавиаслужба разделила украинский авиарынокГосавиаслужба разделила украинский авиарынок
В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%
Названы “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4Названы “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4
Автомобильный номерной знак купили за 53 млн грнАвтомобильный номерной знак купили за 53 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине обнаружили оригинальный клон «Гелика»В Украине обнаружили оригинальный клон «Гелика»
В Украине замечен культовый итальянский автомобильВ Украине замечен культовый итальянский автомобиль
В Украине подорожали автомобилиВ Украине подорожали автомобили
В Харькове водителям продавали поддельные медсправкиВ Харькове водителям продавали поддельные медсправки
Автомобильное топливо в Украине за выходные резко выросло в ценеАвтомобильное топливо в Украине за выходные резко выросло в цене
В Украине появились билборды-предупреждения водителямВ Украине появились билборды-предупреждения водителям
Цены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литрЦены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литр
В МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДДВ МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД
В Украине может возникнуть дефицит автогазаВ Украине может возникнуть дефицит автогаза
Lyft зарегистрировал "дочку" в УкраинеLyft зарегистрировал "дочку" в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости