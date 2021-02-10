В Украине хотят отменить водителям “письма счастья“

В Украине могут отменить «письма счастья» нарушителям ПДД, если они в установленный законом срок уплатят штраф. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Если народные депутаты утвердят этот проект закона, то «письма счастья» будут получать только те водители, которые не оплатят штраф в течение 15 дней.

Предполагается, что это позволит значительно сократить расходы из государственной казны Украины.

Законопроект разработан в МВД . Вначале его отправят на рассмотрение в профильные комитеты Верховной рады. Если в комитетах законопроект одобрят, то тогда его вынесут на обсуждение народных депутатов.

Какова вероятность, что нардепы утвердят этот проект закона? Пока точно сказать невозможно, так как его текста ещё нет на сайте парламента (вначале его рассмотрит руководство ВР). Судя по всему, этот законопроект может быть утвержден.