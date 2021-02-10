Известную сеть АЗС заподозрили в продаже некачественного топлива

В Украине национальную сеть заправок Мotto подозревают в продаже фальсифицированного бензина и дизельного топлива. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева , которое размещено в государственном реестре досудебных дел.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что в Кременчуге на нефтебазе незаконно делали бензин и дизельное топливо. Качество не соответствовало техническому регламенту.

В дальнейшем фальсификат продавали в том числе и через заправки Мotto. В Киеве , например, такая АЗС находится на улице Юрия Ильенко.

Следователи в ходатайстве просили дать разрешение на проведение обысков и изъятие седельных тягачей. Следственный судья разрешил провести обыски, но запретил изымать транспорт.

На данный момент в сеть Мotto входят 158 заправок. Топливо там продают по доступной цене. На какой стадии находится расследование уголовного дела по факту изготовления и продажи фальсифицированного топлива - не сообщается.

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