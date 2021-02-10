В Винницкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, четырех грузовиков и двух легковушек

В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 10 февраля, около 8 часов утра на автодороге государственного значения М12, вблизи села Лукашевка Якушинецкой территориальной общины, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Отмечается, что столкнулись пассажирский автобус международного сообщения, четыре грузовых автомобиля и две легковушки. В результате аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют административные материалы по факту ДТП.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 9 февраля в селе Павловка недалеко от Ивано-Франковска мусоровоз столкнулся с маршруткой. В результате аварии два человека погибли, и еще 13 получили травмы.