Автобус, в котором находились 22 ученика 6-9 классов, воспитатель и водитель, попал в яму на дороге.

На Волыни спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус с детьми.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 февраля в 8:22 поступило сообщение, что на автодороге возле села Дегтев Владимир-Волынского района попал в снежный сугроб школьный автобус, который транспортировал детей в учебное заведение в селе Суходолы. На место происшествия направили дежурную смену спасателей седьмой Государственной пожарно-спасательной части города Владимира-Волынского на технике повышенной проходимости", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что школьный автобус, в котором находились 22 ученика 6-9 классов, воспитатель и водитель, попал в яму на дороге и забуксовал в снежном сугробе. Спасатели оттащили автобус на дорогу, и он продолжил движение по маршруту.

Для проведения аварийно-спасательных работ привлечен один автомобиль и четверо спасателей.

Напомним, в январе в Локачинском районе Волынской области спасатели вытащили из снежного заноса школьный автобус с 12 детьми.