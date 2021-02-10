Новый Kia Sportage: появилась первая фотография салона

В Сети впервые разместили фотографию салона Kia Sportage нового, пятого, поколения. Этот новый кроссовер фотошпионам удалось сфотографировать во время тестов в Южной Корее.

Новый Kia Sportage: появилась первая фотография салона

Судя по всему, новый Sportage получит цифровую панель приборов, которая визуально объединена с большим сенсорным дисплеем новейшей информационно-развлекательной системы, чуть повернутым в сторону водителя. Смотрится неплохо.

На рулевом колесе мы заметили новый логотип компании Kia. Он двухмерный и без овала, да и шрифт у него другой.

Новый Sportage получит новую радиаторную решетку, новые бамперы, новые задние фонари и колесные диски. У него будет большой набор систем коммуникации, активной безопасности и помощи водителю.

Новый Kia Sportage: появилась первая фотография салона

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные наддувные «четверки». Покупателям предложат версии с «мягкой» гибридной силовой установкой (с 48-вольтовым стартер-генератором) и с полноценной гибридной силовой установкой, которую можно заряжать от розетки.

Ожидается, что Kia Sportage нового поколения дебютирует весной текущего года. Вскоре после этого он появится в продаже.

Ранее дизайнеры журнала AUTO BILD показали на рендере, как может выглядеть новый Sportage.


Максимов Віталій, Тудей

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