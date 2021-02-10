В Украине обнаружили оригинальный клон «Гелика»

В Украине обнаружили копию знаменитого немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Этот автомобиль построен на базе румынского внедорожника ARO 244, который выпускали в начале 1990-х годов.

Сразу обращает на себя внимание передняя часть внедорожника. Она практически идентична оригинальному «Гелендвагену».

Под капотом располагается 2,0 л турбодизельный двигатель, который работает вместе с механической коробкой передач. Сколько расходует топлива такой силовой агрегат – не сообщается. Также не известны динамические характеристики и внедорожные способности этого автомобиля.

Оригинальный G-Class изначально создавался как армейский автомобиль. Поэтому у него отличные внедорожные способности, хотя его чаще всего используют для поездок по городу. Румынская копия вряд ли обладает такими же качествами.

Владелец копии «Гелендвагена» утверждал, что её пробег составляет менее 100 тысяч километров. Он пытался её продать за 2 500 долларов. Получилось ли это у него – мы не знаем.

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