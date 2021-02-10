В Украине обнаружили оригинальный клон «Гелика»

В Украине обнаружили копию знаменитого немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Этот автомобиль построен на базе румынского внедорожника ARO 244, который выпускали в начале 1990-х годов.

В Украине обнаружили оригинальный клон «Гелика»

Сразу обращает на себя внимание передняя часть внедорожника. Она практически идентична оригинальному «Гелендвагену».

Под капотом располагается 2,0 л турбодизельный двигатель, который работает вместе с механической коробкой передач. Сколько расходует топлива такой силовой агрегат – не сообщается. Также не известны динамические характеристики и внедорожные способности этого автомобиля.

Оригинальный G-Class изначально создавался как армейский автомобиль. Поэтому у него отличные внедорожные способности, хотя его чаще всего используют для поездок по городу. Румынская копия вряд ли обладает такими же качествами.

В Украине обнаружили оригинальный клон «Гелика»

Владелец копии «Гелендвагена» утверждал, что её пробег составляет менее 100 тысяч километров. Он пытался её продать за 2 500 долларов. Получилось ли это у него – мы не знаем.

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали пять лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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