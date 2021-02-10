В Укравтодоре рассказали, почему новый асфальт тоже сойдет вместе со снегом

Украину накрыл мощный циклон. До конца недели большинство областей страны будет засыпать снегом. Зимние осадки негативно отражаются на состоянии автомобильных дорог в Украине.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал начальник Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог Укравтодора Олег Федоренко.

Он напомнил, что после 20-градусных морозов “полетело” покрытие автомобильных дорог.

“Конечно, переувлажнение земляного полотна и дорог положительно не отразится. Мы ожидаем много выбоин, повышенную деформацию дорожного покрытия. Для того, чтобы эти негативные последствия уменьшить, мы задействуем тяжелую технику, чтобы с обочин и разделительной полосы максимально снимать снежный покров. Но деформации будут усиливаться”, – отметил Федоренко.

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