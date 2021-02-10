Цена флагманского электрического седана Audi e-tron GT начинается от €100 тыс.

Audi анонсировала e-tron GT, премиальный седан на электрической тяге, основой которого стала платформа Porsche Taycan. Концепт e-tron GT был представлен ещё в 2018 году, поэтому внешний облик седана не был загадкой, но теперь автопроизводитель раскрыл технические характеристики и розничную стоимость новинки.

На рынке появится две версии авто, вместе со стандартной моделью e-tron GT выйдет более мощный вариант e-tron RS. Базовый вариант развивает мощность в 350 кВт (примерно 470 лошадиных сил), а в режиме Overboost этот показатель возрастает до 522 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость — 245 км/ч. Более мощная версия e-tron RS развивает до 440 кВт мощности (около 590 лошадиных сил), в режиме Overboost — 636 лошадиных сил. Разогнаться до 100 км/ч можно за 3,3 с, а максимальная скорость равна 250 км/ч.

Обе модели достигают такой производительности благодаря двухмоторной полноприводной силовой установке, которая питается от батареи с доступной ёмкостью 85 кВт·ч (общая ёмкость аккумулятора равна 93 кВт·ч). По данным производителя, всего за пять минут зарядки можно восстановить энергию в количестве, достаточном для преодоления 100 км. Что касается запаса хода, то, по данным производителя, новый e-tron способен преодолевать без подзарядки «более 488 км».

В салоне каждой из представленных версий размещены два дисплея: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также 10,1-дюймовый сенсорный экран, являющийся основой информационно-развлекательной системы.

Согласно имеющимся данным, e-tron GT появится на европейском рынке весной этого года по цене от €99 800 за базовую модель и от €138 200 за e-tron RS. Позднее в этом году новый электромобиль Audi поступит на рынок США по цене от $99 900 за стандартную версию и от $139 000 за более мощный вариант. Кроме того, у покупателей будет возможность заказа дополнительных опций, которые могут существенно увеличить цену авто.



