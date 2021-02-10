На курорте Куршавель разбился вертолет, погибли два человека

Местные СМИ пишут, что вертолет принадлежит местному бизнесмену. Он выжил в авиакатастрофе, но госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во Французских Альпах на горнолыжном курорте Куршавель разбился гражданский вертолет, в результате чего погибли два человека. Еще три человека были травмированы, сообщили в префектуре департамента Савоя, пишут Euronews.

Сообщение о катастрофе поступило от свидетеля около 17 часов 9 февраля. Авария произошла между озером Розьер и горой Дент-дю-Виллар на высоте 1900 метров.

Спасатели добрались до места катастрофы примерно через час. Один из раненых нуждался в немедленной помощи.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ , вертолет принадлежит президенту ассоциации торговцев курорта Тарантез, владельцу магазинов Патрику Лепейдри. Он также был одним из пяти человек на борту, получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Гренобля. Причины катастрофы в настоящее время выясняются.

Напомним, что в декабре 2020 года в Альпах разбился вертолет с шестью людьми на борту. Катастрофа унесла жизни пятерых человек. Во время полета команда выполняла спасательную операцию.