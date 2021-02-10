На курорте Куршавель разбился вертолет, погибли два человека

Местные СМИ пишут, что вертолет принадлежит местному бизнесмену. Он выжил в авиакатастрофе, но госпитализирован в тяжелом состоянии.

На курорте Куршавель разбился вертолет, погибли два человека

Во Французских Альпах на горнолыжном курорте Куршавель разбился гражданский вертолет, в результате чего погибли два человека. Еще три человека были травмированы, сообщили в префектуре департамента Савоя, пишут Euronews.

Сообщение о катастрофе поступило от свидетеля около 17 часов 9 февраля. Авария произошла между озером Розьер и горой Дент-дю-Виллар на высоте 1900 метров.

Спасатели добрались до места катастрофы примерно через час. Один из раненых нуждался в немедленной помощи.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ, вертолет принадлежит президенту ассоциации торговцев курорта Тарантез, владельцу магазинов Патрику Лепейдри. Он также был одним из пяти человек на борту, получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Гренобля. Причины катастрофы в настоящее время выясняются.

Напомним, что в декабре 2020 года в Альпах разбился вертолет с шестью людьми на борту. Катастрофа унесла жизни пятерых человек. Во время полета команда выполняла спасательную операцию.

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