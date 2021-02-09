Три малоизвестные «секретные» функции у Renault Duster

Renault Duster, который входит в число самых популярных автомобилей в Украине, относится к бюджетным моделям. Однако, даже у такого простого в техническом плане автомобиля есть полезные функции, о которых мало кто знает. Сегодня мы вам по секрету про них расскажем…

Прежде всего, давайте поговорим, про скрытое меню мультимедийной системы «Дастера». Неужели оно есть? Конечно!

В него можно попасть, зажав клавишу «Menu» на магнитоле. На экране информационно-развлекательной системы появится секретный сервисный раздел.

Там можно увидеть разнообразную полезную информацию. Например, напряжение бортовой сети, коды ошибок. В общем, эти данные очень пригодятся автомобилистам, которые самостоятельно обслуживают своего «железного коня».

Вторая секретная функция – автозакрывание дверей при начале движения при скорости свыше 10 км/ч.

Для её активации нужно включить зажигание, нажать и удерживать до звукового сигнала (несколько секунд) кнопку центрального замка (см. фото вверху). После этого при начале движения и скорости более 10 км/ч сработает центральный замок и закроет все двери. Для деактивации функции повторяем процесс.

Третья секретная функция – «детский» замок. Не все знают, что металлические рычажки в торце задних дверей – это их блокировка. Если нажать на них, то ребенок не сможет изнутри открыть дверь. Снаружи она по-прежнему будет открываться.

Напомним, осенью 2020 года в Румынии начались продажи нового пикапа Renault Duster.