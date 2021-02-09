Въезда в Киев ожидают около 1400 фур

С ночи им постепенно позволяют въезжать в столицу.

На въездах в Киев по состоянию на день 9 февраля скопилось более 1400 грузовиков. Из-за этого возникло осложнение движения для автомобилей и снегоуборочной техники, говорится в сообщении "Укравтодора".

Впрочем, на данный момент проезд обеспечен по всем дорогам.

Ночью после расчистки части дорог в столице разрешили въезд части фур, еще с вечера ждавших возможности проехать.

"Речь идет об ул. Бажана - ведущей к трассе М-03 Киев - Харьков, ул. Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также подъезде к Киеву по Житомирской трассе от границы с областью до метро «Житомирская»", - добавили в компании.

Напомним, что с 8 февраля в Киев запретили пропускать фуры, что привело к образованию больших заторов на въездах. Чтобы ликвидировать их, полиция позволила грузовикам порционно заезжать в город. Такой режим останется в течение 9-11 февраля.