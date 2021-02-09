2021-02-09
В Киеве привлекли БТРы для вытягивания автомобилей из снега
Полиция помогает буксировать грузовики на ровную дорогу.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Полиция Киева привлекла бронетранспортеры, чтобы извлекать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщается сайте столичного управления Национальной полиции.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и буксировать их на ровный участок дороги. Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы.
К спасательным мероприятиям привлечены бронетранспортеры, автомобили и трактор.
Напомним, что с ночи 8 февраля в Киеве выпало около 30 сантиметров снега. К очистке снега привлечено почти 6500 работников и более 600 единиц техники.