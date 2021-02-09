В Киеве привлекли БТРы для вытягивания автомобилей из снега

Полиция Киева привлекла бронетранспортеры, чтобы извлекать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщается сайте столичного управления Национальной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и буксировать их на ровный участок дороги. Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы.

К спасательным мероприятиям привлечены бронетранспортеры, автомобили и трактор.