В Киеве привлекли БТРы для вытягивания автомобилей из снега

Полиция помогает буксировать грузовики на ровную дорогу.

В Киеве привлекли БТРы для вытягивания автомобилей из снега
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева привлекла бронетранспортеры, чтобы извлекать автомобили, застрявшие в снежных заносах. Об этом сообщается сайте столичного управления Национальной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и буксировать их на ровный участок дороги. Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы.

К спасательным мероприятиям привлечены бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Напомним, что с ночи 8 февраля в Киеве выпало около 30 сантиметров снега. К очистке снега привлечено почти 6500 работников и более 600 единиц техники.

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