"Укрзализныця" на третий день возобновила движение через станцию Воскобойня после схождения с рельсов грузовых вагонов

Железнодорожники работали в круглосуточном режиме.

Фото: ДСНС

"Укрзализныця" полностью возобновила движение через станцию Воскобойня в Днепропетровской области, где в ночь на 6 февраля сошли с рельсов восемь грузовых вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, региональный филиал "Приднепровская железная дорога" в 01:27 полностью возобновила движение поездов на перегоне "Верхнеднепровск - Воскобойня", где произошла авария.

"Работая в круглосуточном режиме, в сложных погодных условиях, приднепровские железнодорожники оперативно подняли вагоны, сошедшие с рельсов, а также выполнили работы по восстановлению поврежденных элементов дорожной сети и сети энергоснабжения", - отмечают в «Укрзализныце».

По предварительным выводам комиссии, которая работала на месте инцидента, схождение вагонов с рельсов произошло из-за слома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.

Напомним, 6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел" 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

Из-за аварии произошел сбой в графике движения ряда пассажирских поездов.

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