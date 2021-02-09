"Укрзализныця" на третий день возобновила движение через станцию Воскобойня после схождения с рельсов грузовых вагонов
Железнодорожники работали в круглосуточном режиме.
"Укрзализныця" полностью возобновила движение через станцию Воскобойня в Днепропетровской области, где в ночь на 6 февраля сошли с рельсов восемь грузовых вагонов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, региональный филиал "Приднепровская железная дорога" в 01:27 полностью возобновила движение поездов на перегоне "Верхнеднепровск - Воскобойня", где произошла авария.
"Работая в круглосуточном режиме, в сложных погодных условиях, приднепровские железнодорожники оперативно подняли вагоны, сошедшие с рельсов, а также выполнили работы по восстановлению поврежденных элементов дорожной сети и сети энергоснабжения", - отмечают в «Укрзализныце».
По предварительным выводам комиссии, которая работала на месте инцидента, схождение вагонов с рельсов произошло из-за слома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.
Напомним, 6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел" 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.
Из-за аварии произошел сбой в графике движения ряда пассажирских поездов.