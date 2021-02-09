Виновнику аварии с девятью погибшими в Одесской области дали 10 лет

Водитель грузовика признали виновным в столкновении с маршруткой.

Овидиопольский районный суд Одесской области признал виновным водителя грузового автомобиля, который в сентябре 2019 года врезался в переполненную маршрутку. Тогда погибли девять человек.

Водителя приговорили к 10 годам заключения по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Авария произошла между селами Новая Долина и Прилиманское днем 21 сентября 2019 года.

Автопоезд DAF с цистерной ехал со стороны Одессы, и водитель на одном из спусков превысил безопасную скорость. Загруженный автомобиль вынесло на встречную полосу, где как раз двигался навстречу пассажирский Mercedes Sprinter.

Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте столкновения.

Напомним, что сегодня ночью возле Ивано-Франковска мусоровоз врезался в маршрутку, вследствие чего два человека погибли, а еще 13 получили травмы.