В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов

Три рейса были отменены.

В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов
Фото: Макс Левин

В связи с осложнением погодных условий в международном аэропорту "Борисполь" задерживается прилет пяти внутренних и международных рейсов. Еще три рейса отменены.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Борисполь".

Так, рейс из Днепра должен был прибыть в 8:20, но ожидается в 14:30; рейс из Запорожья должен был приземлиться в 8:30, но ожидается в 12:25. Еще один рейс из Днепра был запланирован на 12:40, но ожидается в 14:25. Утренний рейс из Херсона - отменен.

Кроме того, в "Борисполь" задерживается прилет международных рейсов из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Также был отменен на прилет и вылет ночной рейс из Анкары.

Как сообщалось, из-за непогоды по состоянию на утро движение транспорта ограничено в семи областях и Киеве.

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