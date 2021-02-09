В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов
Три рейса были отменены.
В связи с осложнением погодных условий в международном аэропорту "Борисполь" задерживается прилет пяти внутренних и международных рейсов. Еще три рейса отменены.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Борисполь".
Так, рейс из Днепра должен был прибыть в 8:20, но ожидается в 14:30; рейс из Запорожья должен был приземлиться в 8:30, но ожидается в 12:25. Еще один рейс из Днепра был запланирован на 12:40, но ожидается в 14:25. Утренний рейс из Херсона - отменен.
Кроме того, в "Борисполь" задерживается прилет международных рейсов из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Также был отменен на прилет и вылет ночной рейс из Анкары.
Как сообщалось, из-за непогоды по состоянию на утро движение транспорта ограничено в семи областях и Киеве.