Возле Ивано-Франковска мусоровоз столкнулся с маршруткой, два человека погибли

20-летний водитель грузовика задержан.

В ночь на 9 февраля в селе Павловка недалеко от Ивано-Франковска мусоровоз столкнулся с маршруткой. В результате аварии два человека погибли, а еще 13 получили травмы, сообщает полиция области.

Фото: kurs.if.ua

Происшествие случилось на дороге Н-10 Стрый - Черновцы - Мамалыга.

Следователи предварительно установили, что водитель мусоровоза Mercedes-Benz Atego выезжал на трассу со второстепенной дороги и не пропустил микроавтобус Mercedes Sprinter.

Произошло столкновение, в котором погибли двое жителей Кольского района - 53-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Еще тринадцать человек забрали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Оба водителя были трезвыми.

Фото: mvs.gov.ua

20-летнего мужчину, бывшего за рулем мусоровоза, задержали. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и избрать меру пресечения в суде.

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