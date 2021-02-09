Сколько платить за первую регистрацию авто. Разъяснение Пенсионного фонда

В Украине сбор на обязательное государственное пенсионное страхование платится при первой государственной регистрации автомобиля в Украине. Размер сбора представляет 3 или 4, или 5% и зависит от стоимости легкового автомобиля. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передают Українськi Новини.

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Таким образом, стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором о покупки — продажей, справкой — счетом торговых организаций, справки таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля и других документов, которые подтверждают эту стоимость.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование необходимо оплатить в зависимости от стоимости легкового автомобиля в размере:

3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года, или не более 374 гривен (165?2?270 грн, где 2?270 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 01.01.2021, установленный законом «О государственном бюджете Украины на 2021 год»);

4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (в 2021 году — если стоимость автомобиля более 374?550 гривен, но не превышает 658?300 гривен);

5% - если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (в 2021 году — если стоимость автомобиля превышает 658?300 гривен).

Напомним

С 1 января в Украине вырос размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а вслед за ними вырос также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля.

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 предусматривает, что с 1 января минимальная заработная плата составляет 6000 гривен.

По состоянию на 1 января прожиточный минимум не изменился и составляет 2189 гривен. В течение года его планируют повышать дважды: 1 июля до 2294 гривен и 1 декабря — до 2393 гривен.