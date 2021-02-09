Движение транспорта ограничено в семи областях и Киеве

Осложнение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта в семи областях и Киеве .

По данным ГСЧС, по состоянию на 9 февраля движение крупногабаритного транспорта запрещено в:

Киевской области - трассы М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь -Мариуполь;

- трассы М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь -Мариуполь; Полтавской - М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь;

- М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь; Ровенской - М-06 Киев-Чоп;

- М-06 Киев-Чоп; Житомирской - М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель;

- М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель; Черкасской - М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь;

- М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь; Черниговской - М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы;

- М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы; Киеве по всему городу.

В Волынской области ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь, а также грузовиков на дорогах Т-03-02 Пища-Козин между г. Владимир-Волынский и с. Павловка и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка и Т-03-03 Луцк-Дубно.

Подразделениями ГСЧС произведена буксировка 279 транспортных средств (из них 13 карет скорой медицинской помощи и 10 автобусов) и оказана помощь 500 лицам.

Всего в местах отстоя находится около 3000 тяжеловесного автотранспорта. На въездах в Киев спасатели развернули восемь пунктов обогрева.

Как сообщали, из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов в 12 областях.