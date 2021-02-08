Mitsubishi Outlander нового поколения запустили в производство

Компания Mitsubishi объявила о начале серийного производство нового Outlander. Это уже четвертое поколение популярного японского кроссовера.

Началось производство нового Mitsubishi Outlander

К сожалению, японский автогигант до сих пор не опубликовал официальные фотографии нового Mitsubishi Outlander. Мы знаем только, что его выпуск начался в Японии. То есть в Европу он в ближайшее время вряд ли попадет. Новые Outlander японцы прежде всего будут отправлять в США.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения построен на той же платформе, что и кроссовер Nissan Rogue. Внешне он будет похож на концепт Engelberg Tourer, который показали в 2019 году на Женевском автосалоне.

По слухам, под капотом у этой новинки находится 2,5 л бензиновый двигатель мощностью 184 л.с., который работает вместе с вариатором. Покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой.

Началось производство нового Mitsubishi Outlander

В Украине сейчас новый Mitsubishi Outlander третьего поколения в базовой комплектации стоит от 635 000 гривен. Он оснащается 2,0 л мотором, который работает вместе с вариатором.

Ранее стало известно, что Mitsubishi планирует разработать новый высокопроизводительный внедорожник с фирменной системой полного привода S-AWC.


Максимов Віталій, Тудей

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