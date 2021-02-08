Renault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерам

Новый бюджетный кроссовер Renault Kiger уже добрался к дилерам. Правда, не к украинским, а пока только к индийским. Стоит такая машина в Индии чуть более 7 500 долларов.

Renault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерам

Renault Kiger построен на платформе CMF-A+, как и новый Nissan Magnite. Его длина составляет 3991 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2500 мм. При этом клиренс у него вполне приличный, как для такого «малыша» – 205 мм.

В линейку двигателей входят два агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор без наддува мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента (коробка передач – 6-ступенчатая «механика»), а также 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента (коробка передач – 5-ступенчатая механическая или CVT).

Renault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерам

На индийском рынке покупателям он предлагается в шести вариантах цвета кузова. Во всех вариантах кроссовер смотрится привлекательно.

Станет ли Renault Kiger глобальной моделью – пока не известно. Renault говорит, что он разработан для рынка Индии. Однако, уже не раз бывало, что «местные» модели через некоторое время выходили на международный рынок.

Renault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерам

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократит свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

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