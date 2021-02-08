Renault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерам

Новый бюджетный кроссовер Renault Kiger уже добрался к дилерам. Правда, не к украинским, а пока только к индийским. Стоит такая машина в Индии чуть более 7 500 долларов.

Renault Kiger построен на платформе CMF-A+, как и новый Nissan Magnite. Его длина составляет 3991 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2500 мм. При этом клиренс у него вполне приличный, как для такого «малыша» – 205 мм.

В линейку двигателей входят два агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор без наддува мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента (коробка передач – 6-ступенчатая «механика»), а также 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента (коробка передач – 5-ступенчатая механическая или CVT).

На индийском рынке покупателям он предлагается в шести вариантах цвета кузова. Во всех вариантах кроссовер смотрится привлекательно.

Станет ли Renault Kiger глобальной моделью – пока не известно. Renault говорит, что он разработан для рынка Индии. Однако, уже не раз бывало, что «местные» модели через некоторое время выходили на международный рынок.

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократит свою модельную линейку.