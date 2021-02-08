Nissan представил новый хэтчбек за 8 000 долларов

Компания Nissan представила обновленный бюджетный хэтчбек Nissan March, который будет стоить всего около 8 000 долларов. В Европе эта модель известна как Nissan Micra.

Обновленный March получил новую радиаторную решетку, новый капот, видоизмененные фары и новые задние фонари. В целом выглядит этот небольшой хэтчбек современно и стильно.

Салон тоже претерпел серьезные изменения. Появилось новое рулевое колесо, новая отделка и современные технологии (их, конечно, не так много как у европейской версии). В базовой комплектации есть шесть подушек безопасности.

Под капотом Nissan March находится знакомый нам 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 л.с. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или, на выбор, с 4-ступенчатым «автоматом».

Nissan пока не сказал, сколько будет стоить обновленный Nissan March. Так как модель текущего поколения стоит около 8 000 долларов, то можно предположить, что обновленная версия тоже получит примерно такой же ценник.