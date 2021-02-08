В Киеве злоумышленники продавали фиктивные водительские права по 43 тыс. гривен

Ежегодный доход достигал почти 20 млн гривен.

В Киеве злоумышленники продавали фиктивные водительские права по 43 тыс. гривен
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция разоблачила организованную группу, которая производила и сбывала поддельные водительские удостоверения. Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.

Заказчики без прохождения соответствующих экзаменов за 43 тысячи гривен получали поддельный документ. Ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 миллионов гривен, информирует пресс-центр МВД.

Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около 20 работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти работник компании.

Взамен фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца. К проведению обысков также было привлечено подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, МВД разработало сервис для проверки удостоверения водителя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове водителям продавали поддельные медсправкиВ Харькове водителям продавали поддельные медсправки
Начались продажи Renault Sandero нового поколенияНачались продажи Renault Sandero нового поколения
Госавиаслужба разделила украинский авиарынокГосавиаслужба разделила украинский авиарынок
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Автомобильный номерной знак купили за 53 млн грнАвтомобильный номерной знак купили за 53 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове водителям продавали поддельные медсправкиВ Харькове водителям продавали поддельные медсправки
В Киеве появятся электробусы вместо маршрутокВ Киеве появятся электробусы вместо маршруток
Недавно отремонтированному мосту возле станции метро "Нивки" в Киеве снова потребовался ремонтНедавно отремонтированному мосту возле станции метро "Нивки" в Киеве снова потребовался ремонт
В Киеве задержали водителя навеселе, КАМАЗ которого застрял в снегуВ Киеве задержали водителя навеселе, КАМАЗ которого застрял в снегу
В Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходеВ Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходе
Проезд на метро в Киеве дорожать не будет, - КиевсоветПроезд на метро в Киеве дорожать не будет, - Киевсовет
В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
В Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходеВ Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе
В Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТПВ Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости