В Киеве злоумышленники продавали фиктивные водительские права по 43 тыс. гривен

Киберполиция разоблачила организованную группу, которая производила и сбывала поддельные водительские удостоверения. Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.

Заказчики без прохождения соответствующих экзаменов за 43 тысячи гривен получали поддельный документ. Ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 миллионов гривен, информирует пресс-центр МВД .

Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева . Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около 20 работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши . Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти работник компании.

Взамен фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца. К проведению обысков также было привлечено подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.