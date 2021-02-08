Из-за непогоды движение транспорта ограничено в семи областях

По состоянию на 16:00 в Украине проезд на дорогах общего пользования обеспечен. В то же время ограничения движения транспорта введены в Киеве и семи областях.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 в г. Киев крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь ) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей", - говорится в сообщении.

На территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между г. Владимир-Волынский и с. Павловка, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка, Т-03-03 Луцк-Дубно.

Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники (передвижные пункты обогрева) и 14 человек личного состава.

Подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка 35 транспортных средств и оказана помощь примерно 75 лицам.

Железнодорожный транспорт и аэропорты функционируют в обычном режиме.