В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%

В январе грузоперевозки по Днепру снизились на 7,4%

Грузовые перевозки по Днепру в январе 2021 составили 361,8 тыс. тонн. Это на 7,4% меньше по сравнению с январем 2020 - тогда рекой транспортировали 390,8 тыс. тонн продукции, сообщает Ассоциация "Реки Украины".

В частности объемы перевозки стройматериалов и других грузов на Днепре выросли на 15% (с 161,7 тыс. тонн до 185,9 тыс. тонн), а металлопродукции - на 83,4% (с 21,1 тыс. тонн до 38,7 тыс. тонн).

В то же время перевозки зерновых в январе снизились на 34% (с 208 тыс. тонн до 137,2 тыс. тонн).

Количество суднопроходов в январе уменьшилась на 0,3%, до 340 рейсов.



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