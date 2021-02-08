АМПУ ввела ограничения в морпортах-за сильного ветра
Каналы: устье "Быстрое", Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал - открыты.
Администрация морских портов Украины (АМПУ) из-за ухудшения погодных условий ввела ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерном в ряде морских портов.
Об этом сообщается на сайте АМПУ.
Так, из-за сильного ветра в порту "Черноморск" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции. В портах "Пивденный" и "Одесса" - только лоцманская проводка.
В портах "Николаев", "Ольвия" и "Рени" из-за дождя с туманом ограничены грузовые операции с зерном.
Каналы: устье "Быстрое", Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал - открыты.
Напомним, 8-9 февраля в Киеве будет ограничен въезд грузовиков из-за снегопадов. Столичные власти ожидают, что такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.