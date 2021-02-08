АМПУ ввела ограничения в морпортах-за сильного ветра

Администрация морских портов Украины (АМПУ) из-за ухудшения погодных условий ввела ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерном в ряде морских портов.

Об этом сообщается на сайте АМПУ.

Так, из-за сильного ветра в порту "Черноморск" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции. В портах "Пивденный" и "Одесса" - только лоцманская проводка.

В портах "Николаев", "Ольвия" и "Рени" из-за дождя с туманом ограничены грузовые операции с зерном.

Каналы: устье "Быстрое", Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал - открыты.