Продан юбилейный, миллионный Range Rover Sport

Британская компания Land Rover объявила о том, что она продала уже 1 миллион люксовых внедорожников Range Rover Sport. Это одна из самых популярных моделей Land Rover за все время существования британского бренда.

Продан юбилейный, миллионный Range Rover Sport

Концепт этого внедорожника показали в 2004 году. Он назывался Range Stormer. В 2005 году началось его серийное производство, но уже как Range Rover Sport.

Под капотом у него находится 3,0 л двигатель мощностью 249 л.с. или 5,0 л мотор на 375 л.с. Есть версия с модернизированным 5,0 л агрегатом на 510 л.с.

В 2014 году высокопроизводительный Range Rover Sport SVR стал самым быстрым внедорожником Нюрбургринга. Он проехал круг этой трассы всего за 8 минут и 14 секунд.

На счету этого SUV есть ещё один рекорд. Несколько лет назад китайский гонщик Хо Пин Тун на Range Rover Sport PHEV взобрался на 999 ступеней под углом 45 градусов на арку вершины горы Тяньмэнь, которая называется «Небесные врата».

Land Rover сейчас разрабатывает новое поколение Range Rover Sport. Фотошпионы уже даже видели его прототип во время дорожных тестов.

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover планирует разработать новый недорогой компактный кроссовер в стиле легендарного внедорожника Land Rover Defender.


Максимов Віталій, Тудей

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