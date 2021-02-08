Названы самые надежные б/у кроссоверы

В последние годы в нашей стране, как, впрочем, во многих других странах мира, наблюдается большой ажиотаж вокруг кроссоверов. На рынке сейчас много самых разных моделей этого сегмента. Как не ошибиться в этом случае при покупке? Эксперты назвали самые надежные б/у кроссоверы, которые чаще всего покупают автомобилисты.

Nissan Rogue (в Украине Nissan X-trail)

Компактный Nissan Rogue разработан для рынка США , но и в нашей стране он совсем не редкость. Этот автомобиль продается в Украине под именем Nissan X-trail. Чаще всего покупают версию с 2,5 л бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. Привод – передний или полный.

Toyota Rav4

Toyota RAV4 уже давно входит в лидеры по продажам в Украине. На вторичном рынке особенно большим спросом пользуется модель третьего поколения 2017 года выпуска. Под капотом находится 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 152 л.с.

Nissan Qashqai

Этот компактный кроссовер выпускают с 2006 года. Сейчас автомобилистам предлагают его второе поколение. В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты.

Mitsubishi Outlander

Чаще всего украинцы сейчас покупают Outlander второго поколения 2008 года выпуска, хотя с 2012 года продают его третье поколение. У него базовым является 2,0 л двигатель мощностью 147 л.с.

Hyundai Tucson

Hyundai уже выпускает третье поколение компактного кроссовера Tucson, но на вторичном рынке до сих пор хорошо продается версия первого поколения. Чаще всего украинцы покупают модель 2008 года выпуска с 2,0 л двигателем.

BMW X5

На вторичном рынке чаще всего покупают BMW X5 второго поколения, который выпускали в 2006-2013 годах. Линейка двигателей широкая. Топовая версия оснащена 4,8 л мотором мощностью 355 л.с. Она до 100 км/ч разгоняется за 6,5 секунды.

Ранее немецкие эксперты назвали пять лучших б/у внедорожников для бездорожья.