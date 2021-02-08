Названы самые надежные б/у кроссоверы

В последние годы в нашей стране, как, впрочем, во многих других странах мира, наблюдается большой ажиотаж вокруг кроссоверов. На рынке сейчас много самых разных моделей этого сегмента. Как не ошибиться в этом случае при покупке? Эксперты назвали самые надежные б/у кроссоверы, которые чаще всего покупают автомобилисты.

Названы самые надежные б/у кроссоверы

Nissan Rogue (в Украине Nissan X-trail)

Компактный Nissan Rogue разработан для рынка США, но и в нашей стране он совсем не редкость. Этот автомобиль продается в Украине под именем Nissan X-trail. Чаще всего покупают версию с 2,5 л бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. Привод – передний или полный.

Toyota Rav4

Названы самые надежные б/у кроссоверы

Toyota RAV4 уже давно входит в лидеры по продажам в Украине. На вторичном рынке особенно большим спросом пользуется модель третьего поколения 2017 года выпуска. Под капотом находится 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 152 л.с.

Nissan Qashqai

Названы самые надежные б/у кроссоверы

Этот компактный кроссовер выпускают с 2006 года. Сейчас автомобилистам предлагают его второе поколение. В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты.

Mitsubishi Outlander

Названы самые надежные б/у кроссоверы

Чаще всего украинцы сейчас покупают Outlander второго поколения 2008 года выпуска, хотя с 2012 года продают его третье поколение. У него базовым является 2,0 л двигатель мощностью 147 л.с.

Hyundai Tucson

Названы самые надежные б/у кроссоверы

Hyundai уже выпускает третье поколение компактного кроссовера Tucson, но на вторичном рынке до сих пор хорошо продается версия первого поколения. Чаще всего украинцы покупают модель 2008 года выпуска с 2,0 л двигателем.

BMW X5

Названы самые надежные б/у кроссоверы

На вторичном рынке чаще всего покупают BMW X5 второго поколения, который выпускали в 2006-2013 годах. Линейка двигателей широкая. Топовая версия оснащена 4,8 л мотором мощностью 355 л.с. Она до 100 км/ч разгоняется за 6,5 секунды.

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Максимов Віталій, Тудей

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