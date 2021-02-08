Из-за вчерашней аварии поезда еще будут опаздывать в Днепр, Запорожье, Николаев и Мариуполь
"Укрзализныця" завершила подъем грузовых вагонов, сошедших с рельсов на станции Воскобойня.
“Укрзализница” закончила подъем грузовых вагонов, которые вчера сошли с рельсов на станции Воскобойня в Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сейчас железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, которая была повреждена в результате инцидента.
"До полного восстановления инфраструктуры поезда будут курсировать поврежденным участком с помощью тепловозов. Сегодня уже таким образом через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту ", - говорится в сообщении.
Из-за сбоя в графике движения поездов сегодня еще возможны задержки рейсов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь и обратно на 1-1,5 ч, отметили в "Укрзализныце".
Отметим, по предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за слома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.
Напомним, 6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел " 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.
Погибших и пострадавших в результате аварии нет.