Из-за вчерашней аварии поезда еще будут опаздывать в Днепр, Запорожье, Николаев и Мариуполь

"Укрзализныця" завершила подъем грузовых вагонов, сошедших с рельсов на станции Воскобойня.

Из-за вчерашней аварии поезда еще будут опаздывать в Днепр, Запорожье, Николаев и Мариуполь
Фото: ДСНС

“Укрзализница” закончила подъем грузовых вагонов, которые вчера сошли с рельсов на станции Воскобойня в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, которая была повреждена в результате инцидента.

"До полного восстановления инфраструктуры поезда будут курсировать поврежденным участком с помощью тепловозов. Сегодня уже таким образом через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту ", - говорится в сообщении.

Из-за сбоя в графике движения поездов сегодня еще возможны задержки рейсов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь и обратно на 1-1,5 ч, отметили в "Укрзализныце".

Отметим, по предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за слома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.

Напомним, 6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел " 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.

Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

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