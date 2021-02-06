КГГА анонсировала тендер на разработку проекта реставрации моста Патона

Мост получит дополнительную полосу для автомобилей и велодорожки в обе стороны.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на следующей неделе начнет процедуру публичных закупок для определения компании-подрядчика, которая должна будет разработать проектно-сметную документацию реставрации с приспособлением моста им. Патона.

Победителя тендера определят в конце марта, говорится на сайте КГГА.

"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

На мосту должны спроектировать велосипедные дорожки в оба направления и расширенные тротуары для "променадной части".

Проектант должен учесть возможность устройства трамвайных путей и подъема / спуска пешеходов на Венецианский остров.

Напомним, что мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, и он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева , которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, а движение по крайним полосам перекрыли.

В сентябре 2020года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение "О реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона через р. Днепр". Согласно распоряжению, реставрацию моста Патона должны закончить до 31 декабря 2025 года.