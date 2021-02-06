Нацгвардия получит 10 вертолетов от французов

НГУ продолжит подготовку летного и инженерно-технического состава.

Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии", - говорится в сообщении.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия "Airbus Helicopters". Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных ранее.

Добавим, в течение 2018-2019 годов французы осуществили поставку двух вертолетов.

Кроме того, представители компании переучивали два экипажа НГУ и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов).

Вертолеты оснащены двумя мощными двигателями «Makila 2A», современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасения, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.

Напомним, 16 января в Киевской области, вблизи Борисполя, произошла авария с вертолетом Robinson.

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