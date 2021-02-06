Таможенников с Закарпатья подозревают в махинациях с платежами при растаможивании автомобилей

Восьми инспекторам таможенного поста “Хуст” на Закарпатье сообщили о подозрении в организации схемы минимизации пошлины при растаможивании автомобилей.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Организовал противоправную деятельность 31-летний владелец двух частных предприятий. Среди его сообщников - директор одной из фирм и восемь таможенников", - говорится в сообщении.

Разоблачили преступную деятельность подозреваемых и организованную ими схему минимизации пошлины при оформлении импорта оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области вместе с коллегами-правоохранителями.

Злоумышленники действовали так: директор фирмы изготавливал дубликаты товарно-транспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении. Такие действия давали основание уменьшать размер таможенных платежей.

Со своей стороны, работники таможенного поста "Хуст" игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт легковых и грузовых автомобилей, минимизируя обязательные платежи.

В результате такого "сотрудничества" злоумышленники нанесли государству более 2 млн грн убытков - сумму подтверждают проведенные экспертизы.

"В пятницу, 5 февраля, оперативники, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора с участием спецназа КОРД провели санкционированные обыски по месту расположения таможенного поста "Хуст", в офисах двух частных компаний и в помещениях фигурантов", - говорится в сообщении.

Таможенникам было сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правовую оценку действиям организатора схемы и руководителя фирмы дадут сразу после завершения всех необходимых для этого следственных и процессуальных действий.

Напомним, киевские таможенники нашли в посылке, которую хотели отправить в Мьянму, запчасти от истребителя МиГ-29.