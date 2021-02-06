Верховная Рада поддержала законопроект о запрете музыки в транспорте

Комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции признал законопроект №3006, который запрещает включение в такси, автобусах, маршрутных такси и в другом общественном транспорте музыки и фильмов, таким, который не противоречит международно-правовым обязательствам Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

Верховная Рада поддержала законопроект о запрете музыки в транспорте

Перед этим Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №3006 соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета сообщил, что у него тоже нет претензий к вышеуказанному законопроекту. Для его реализации не понадобится финансирование из государственного бюджета.

Таким образом, введение запрета слушать музыку украинским водителям становится реальней.

Напомним, авторы законопроекта №3006 хотят защитить пассажиров общественного транспорта от "акустического насилия". Запрет можно не принять в расчет в такси и во время нерегулярных автобусных перевозок "по согласию всех пассажиров".

Ранее стало известно, что в удостоверениях украинских водителей могут появиться новые обозначения. Например, информация про ношение очков или про использование слухового аппарата.


Максимов Віталій, Тудей

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