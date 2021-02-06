В Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов, некоторые поезда задерживаются

Погибших и пострадавших нет.

6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел" 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"В результате повреждены железнодорожные пути и электрическая опора (электропитание на аварийном участке отсутствует), 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 7:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжение на аварийном участке. В 7:30 восстановлено движение железнодорожного транспорта по 1-й колее.

Как сообщили в Укрзализнице, сейчас идут работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.

Железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов.

Сейчас некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин .;

поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин .;

поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа .;

поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.

"Железнодорожники приложат все усилия для сокращения отставания пассажирских поездов от графика", - отметили в Укрзализныце.

Напомним, 23 января в результате столкновения маршрутки с электричкой на Львовщине погиб мужчина.

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