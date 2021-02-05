Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут уже завтра

Уже завтра жителям пригородов Киева для того, чтобы добраться до столицы, понадобится иметь в кармане больше денег, чем до сих пор. С 6 февраля стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева вырастет.

Повышение стоимости проезда коснется маршрутов, которые курсируют между Ирпенем и Киевом , а также Гостомелем и Киевом , сообщает сайт 04597.com.ua. Максимальная цена на проезд будет на маршруте Ирпень-Оболонь. Она составит 23 гривны. Это на 3 гривны дороже, чем стоит сейчас.

На остальных маршрутах цены на проезд также вырастут примерно на столько же:

Ирпень – Киев : с 17 до 20 грн;

: с 17 до 20 грн; Ирпень – Гостомель: с 7 до 10 грн;

Гостомель – Киев : с 20 до 23 грн;

: с 20 до 23 грн; Ирпень – Буча: с 9 до 10 грн.

При этом цена на проезд по самому городу Ирпень пока останется неизменной – 7 гривен.

Причину повышения цен на проезд руководитель ирпенского АТП Александр Лапунский называет ту же, что и ассоциация автоперевозчиков Киевщины: повышение себестоимости частных перевозок. Сюда входят и новые зарплаты персоналу, и повышение стоимости горючего, и снижение пассажиропотока из-за карантинных ограничений.