Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут уже завтра
Уже завтра жителям пригородов Киева для того, чтобы добраться до столицы, понадобится иметь в кармане больше денег, чем до сих пор. С 6 февраля стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева вырастет.
Повышение стоимости проезда коснется маршрутов, которые курсируют между Ирпенем и Киевом, а также Гостомелем и Киевом, сообщает сайт 04597.com.ua. Максимальная цена на проезд будет на маршруте Ирпень-Оболонь. Она составит 23 гривны. Это на 3 гривны дороже, чем стоит сейчас.
На остальных маршрутах цены на проезд также вырастут примерно на столько же:
- Ирпень – Киев: с 17 до 20 грн;
- Ирпень – Гостомель: с 7 до 10 грн;
- Гостомель – Киев: с 20 до 23 грн;
- Ирпень – Буча: с 9 до 10 грн.
При этом цена на проезд по самому городу Ирпень пока останется неизменной – 7 гривен.
Причину повышения цен на проезд руководитель ирпенского АТП Александр Лапунский называет ту же, что и ассоциация автоперевозчиков Киевщины: повышение себестоимости частных перевозок. Сюда входят и новые зарплаты персоналу, и повышение стоимости горючего, и снижение пассажиропотока из-за карантинных ограничений.
Напомним, при этом в самом Киеве власти города пока обещают не повышать стоимости проезда в городском коммунальном транспорте. Но это обещание было дано сроком лишь на первые три месяца года.