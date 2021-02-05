Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут уже завтра

Уже завтра жителям пригородов Киева для того, чтобы добраться до столицы, понадобится иметь в кармане больше денег, чем до сих пор. С 6 февраля стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева вырастет.

Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут с завтрашнего дня

Повышение стоимости проезда коснется маршрутов, которые курсируют между Ирпенем и Киевом, а также Гостомелем и Киевом, сообщает сайт 04597.com.ua. Максимальная цена на проезд будет на маршруте Ирпень-Оболонь. Она составит 23 гривны. Это на 3 гривны дороже, чем стоит сейчас.

На остальных маршрутах цены на проезд также вырастут примерно на столько же:

  • Ирпень – Киев: с 17 до 20 грн;
  • Ирпень – Гостомель: с 7 до 10 грн;
  • Гостомель – Киев: с 20 до 23 грн;
  • Ирпень – Буча: с 9 до 10 грн.
Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева поднимут с завтрашнего дня

При этом цена на проезд по самому городу Ирпень пока останется неизменной – 7 гривен.
Причину повышения цен на проезд руководитель ирпенского АТП Александр Лапунский называет ту же, что и ассоциация автоперевозчиков Киевщины: повышение себестоимости частных перевозок. Сюда входят и новые зарплаты персоналу, и повышение стоимости горючего, и снижение пассажиропотока из-за карантинных ограничений.

Напомним, при этом в самом Киеве власти города пока обещают не повышать стоимости проезда в городском коммунальном транспорте. Но это обещание было дано сроком лишь на первые три месяца года.


Марченко Любов, Тудей

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