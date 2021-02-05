Трое нацгвардейцев попали под колеса автомобиля в Запорожской области

В Энергодаре Запорожской области трое военнослужащих Национальной гвардии попали под колеса автомобиля.

Фото: zp.npu.gov.ua

ДТП произошло около 18:00 4 февраля, информирует пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля "КИА RИО" 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в Энергодаре, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, переходивших проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

Фото: zp.npu.gov.ua

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее в феврале в Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель сбежал.