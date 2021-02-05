В Украине подорожали автомобили

С начала 2021 года в Украине увеличилась стоимость коммунальных тарифов, некоторых товаров и многих продуктов питания. Увеличились цены и на новые автомобили. Правда, не на все. Некоторые машины наоборот, даже немного подешевели…

В Украине подорожали автомобили

Небольшой хэтчбек Renault Sandero за последние несколько месяцев подорожал примерно на 12%. Сейчас он в базовой комплектации стоит от 304 300 гривен. Это самая дешевая модель компании Renault на украинском рынке.

Немного дороже стоит Renault Logan – от 326 400 гривен. Он за последнее время подорожал примерно на 11%. Версия с ГБО стоит от 351 900 гривен.

Тоже на 11% подорожал кроссовер Renault Duster. Его сейчас можно купить за 393 900 гривен. Это, конечно, цена базовой комплектации.

Стоимость китайского хэтчбека Ravon R2, который, кстати, оснащается автоматической коробкой передач, в последнее время не изменилась. Его продают за 274 200 гривен. Не изменилась и цена седана Nexia R3 - 276 300 грн.

В свою очередь, китайский кроссовер Chery Tiggo 2 за последнее время подешевел на 4%. Сейчас он стоит 319 884 гривен.

В Украине подорожали автомобили

Примерно на 2% подешевел кроссовер Kia Sportage. Сейчас в базовой комплектации он стоит от 539 010 гривен. Кроссовер Toyota RAV4, ставший в январе 2021 года лидером по продажам в Украине, за последние несколько месяцев подешевел на 0,4%, - до 704 871 грн.

Ранее мы назвали «секретные» фишки Toyota RAV4. Про эти функции знают не все его владельцы.


Максимов Віталій, Тудей

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