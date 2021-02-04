В Сети показали новый кроссовер Hyundai Bayon

Компания Hyundai показала изображения-тизеры своего нового небольшого кроссовера Bayon. Он будет дешевле, чем Hyundai Kona, который в Украине продают по цене от 663 500 гривен.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai Bayon

К сожалению, по тизерам трудно сказать что-то конкретное про общий дизайн Hyundai Bayon. Можно только отчасти представить, как будет он выглядеть спереди и сзади.

Зато благодаря рендерному изображению от парней из TopElectricSUV мы с вами можем лучше представить дизайн этой новинки.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai Bayon

Судя по ранее размещенным в Сети шпионским фотографиям, Bayon получит обычный дорожный просвет. То есть по бездорожью, даже легкому, на нем вряд ли можно будет ездить. Это городской паркетник.

Какой у него будет двигатель – пока не известно. По слухам, он может получить гибридную силовую установку на основе турбомотора мощностью 120 л.с. Привод – только передний.

У паркетника будет большое количество современных технологий, оборудования и систем безопасности. Как, впрочем, у всех новых моделей этого южнокорейского автогиганта.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai Bayon

Ранее мы сообщили, что в Украине начались продажи Hyundai Santa Fe нового поколения. Это уже его четвертое поколение.


Максимов Віталій, Тудей

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