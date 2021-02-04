В Харькове водителям продавали поддельные медсправки

В Харькове правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой продавали водителям поддельные медицинские справки без прохождения медосмотра. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

По версии досудебного следствия, организовала мошенническую схему женщина. Она получила сведенья про персональные данные врачей, серии и номера их дипломов. С их помощью она получила лицензию на занятие врачебной практикой.

Потом участники преступной группы сделали поддельные клише, которыми заверяли фальшивые медицинские справки.

Поддельные справки преступники широко сбывали, в том числе в автошколах. Водители не подозревали, что справки фальшивые.

По предварительным данным, злоумышленники успели сделать несколько сотен поддельных документов. По данному факту открыли уголовное производство. Трем членам группы сообщили подозрение в совершении преступления.

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