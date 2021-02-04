Киевский таксист, вылетевший на тротуар и сбивший насмерть двух человек, пошел под суд

Резонансное ДТП расследовали за три месяца.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 23-летнего водителя такси, который в ноябре совершил резонансное ДТП, вылетев на тротуар на Кольцевой дороге.

В результате аварии погибли две женщины, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, дело будет слушать Святошинский районный суд Киева .

Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что водитель управлял автомобилем Hyundai Sonata с наклейками Uber, но в компании сообщили, что авария произошла в нерабочее время.

Мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, он потерял управление при смене полосы движения.