Киевский таксист, вылетевший на тротуар и сбивший насмерть двух человек, пошел под суд
Резонансное ДТП расследовали за три месяца.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 23-летнего водителя такси, который в ноябре совершил резонансное ДТП, вылетев на тротуар на Кольцевой дороге.
В результате аварии погибли две женщины, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает Киевская городская прокуратура, дело будет слушать Святошинский районный суд Киева.
Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, что водитель управлял автомобилем Hyundai Sonata с наклейками Uber, но в компании сообщили, что авария произошла в нерабочее время.
Мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, он потерял управление при смене полосы движения.