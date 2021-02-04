GM сократит объёмы производства автомобилей на четырёх предприятиях из-за дефицита чипов

Нехватка полупроводниковых компонентов уже вынудила основных автопроизводителей сократить объёмы выпуска продукции. Теперь к Volkswagen, Ford, Toyota, Subaru, Nissan, Mazda и недавно образованному альянсу Stellantis присоединяется американский автогигант General Motors. Со следующей недели он ограничит объёмы выпуска машин на четырёх своих предприятиях.

GM сократит объёмы производства автомобилей на четырёх предприятиях из-за дефицита чипов

Источник изображения: Reuters

Официальные представители GM количественными данными не делятся, как отмечает Reuters, но специалисты AutoForecast Solutions ожидают, что объёмы производства сократятся на 10 000 автомобилей. GM делает всё возможное, чтобы уменьшить ущерб, но проблемы с доступностью полупроводниковых компонентов продолжат влиять на бизнес концерна в 2021 году, по словам его представителей. Сократить объёмы производства придётся на предприятиях в США, Канаде, Мексике и Южной Корее. Перед GM стоит задача поддерживать объёмы выпуска наиболее прибыльных моделей: полноразмерных кроссоверов, пикапов и спортивной Chevrolet Corvette.

Ожидается, что ограничения затронут производство седана Chevrolet Malibu, кроссоверов Cadillac XT4, Chevrolet Equinox и Trax, GMC Terrain и Buick Encore. По оценкам IHS Markit, в первом квартале мировая автомобильная промышленность сократит объёмы производства на 672 тысяч машин именно из-за нехватки полупроводниковых компонентов, а устранить проблему дефицита не удастся вплоть до конца третьего квартала этого года. По мнению AutoForecast Solutions, с момента возникновения дефицита потери уже составили 564 тысячи автомобилей, а всего по итогам года они достигнут 964 тысяч экземпляров. В денежном выражении упущенная выгода может измеряться десятками миллиардов долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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