Илон Маск признал проблемы с качеством у автомобилей Tesla

Компания Tesla годами подвергалась критике из-за проблем с качеством у электромобиля Model 3. И, как теперь выяснилось, генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) согласен с этим и признает, что даже его самый жёсткий критик был прав.

Ещё в начале 2018 года эксперт-консультант Сэнди Манро (Sandy Munro), чья команда полностью разбирает автомобили для оценки качества, дал жёсткую оценку Model 3, указав на недостатки, которые были присущи автомобилям Kia в 90-х. В частности, он отметил грубые недоделки, такие как неравномерные зазоры между внешними панелями и проблемы с окраской. «Я не могу представить, как они выпустили это», — заявил Манро ресурсу Autoline.

Как ни удивительно, но Маск, который обычно резко реагирует на критику, согласился со словами эксперта. «Я думаю, что ваша критика верна», — сказал он Манро в интервью, которое транслировалось во вторник на канале YouTube и в подкасте «Munro Live». Маск также признал, что лучше не покупать новые модели Tesla в период выхода на рынок.

«Друзья спрашивают, когда лучше покупать (автомобиль) Tesla? — говорит Маск. —Что ж, либо купите его в самом начале, либо когда производство выйдет на стабильный уровень. Во время этого роста производства очень сложно находиться в режиме вертикального подъёма и выполнять всё правильно в деталях».

Манро также сравнил Model 3 2021 модельного года, купленную им в конце прошлого года, с Model 3, которую кто-то из знакомых купил месяц спустя, и отметил значительное улучшение в качестве. «В конце концов, машина того парня была великолепна ... настолько хороша, насколько это возможно, — сказал эксперт. — Я просто не понимаю. Мой автомобиль был выпущен в этом месяце, его — через месяц. У моего были проблемы. Его — просто идеален». В ответ Маск сообщил, что это проблема роста производства, но компания стала быстрее реагировать на обнаруженные изъяны. «Когда вы движетесь быстрее, вы просто открываете для себя эти вещи, — сказал он. — Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их».

Глава Tesla также рассказал о некоторых других проблемах, с которыми компания сталкивалась ранее. После того, как Манро назвал сиденья в Model 3 самыми удобными, которые он когда-либо испытывал в автомобиле, Маск сказал, что называл сиденье в ранней Model S, одном из первых автомобилей компании, «каменной поганкой». «У ранних Model S, вероятно, было худшее сиденье из всех машин, в которых я когда-либо сидел», — сообщил миллиардер.

Добавим, что на проблемы с качеством автомобилей Tesla неоднократно указывал и журнал Consumer Report. Из четырёх выпускаемых сейчас моделей Tesla лишь Model 3 имеет рекомендацию для покупки от Consumer Reports. Да и та теряла на время этот статус в начале 2019 года.



