Названы “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4

Toyota RAV4 – один из самых популярных автомобилей в нашей стране. В январе текущего года он вообще стал лидером по продажам. Покупатели редко читают инструкцию к нему, а ведь из нее можно узнать много интересного…

Названы “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4

В бортовом компьютере Toyota RAV4, например, есть режим экономии электроэнергии и защита от разрядки аккумулятора. Если забыть выключить габаритные огни, то, когда уровень заряда снизится до некоего уровня, они самостоятельно отключатся.

Система сигнализации этого кроссовера позволяет отключить датчик движения. Эта функция будет полезна, если нужно оставить в салоне, например, собаку.

Ещё одна полезная функция - «световая дорожка». Свет автомобиля поможет вам ночью дойти к подъезду, к двери дома, а потом автоматически отключится.

Названы “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4

Если владельцу RAV4 нужно перевезти габаритный груз, то он может с бортового компьютера отрегулировать багажник. Это, согласитесь, очень удобно.

Знаете ли вы, что когда при запуске двигателя RAV4 стоит на ручнике, то дневные ходовые огни не включаются, а фары автоматически выключаются при долгой стоянке с работающим силовым агрегатом? Или, что если включен ближний (дальний) свет, при каждом пятом включении стеклоочистителя будут омываться и фары?

Если водитель оставить паркетник с открытыми окнами, то они самостоятельно закроются через 20 секунд после выключения силового агрегата.

Названы “секретные“ фишки кроссовера Toyota RAV4

Ранее мы сообщили о том, что Toyota Land Cruiser нового поколения, у которого будет индекс 300, может получить гибридную силовую установку.


Максимов Віталій, Тудей

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