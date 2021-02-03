В Молдове с 12 февраля приостановят движение пригородных поездов из-за убытков

Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с 12 февраля приостановит движение всех местных и пригородных поездов.

Об этом сообщили представители ЖДМ на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам при обсуждении ситуации с задолженностью по зарплатам, пишет NewsMaker.

"Их никто не субсидирует, пока они только создают расходы для предприятия. Эти поезда устаревшие, они опасны для пассажиров. Скоро будет лето, они [могут] загораться и будут опасными для пассажиров", - сказал представитель ЖДМ.

На предприятии отметили, что сейчас 70% пассажиров поездов - сотрудники предприятия, которые ездят бесплатно.

Напомним, 28 января "Укрзализныця" запустила новыи? ускоренный пригородный поезд №7087/7088 сообщением Константиновка - Харьков.